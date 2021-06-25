В частной клинике в Москве вспыхнул пожар

Прокуратура Москвы проводит проверку после возгорания в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

"По предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека.

В прокуратуре подчеркнули, что в ходе проверки будут выявлены обстоятельства и причины происшествия.