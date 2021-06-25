ВОЗ: штамм "дельта" оказался в два раза более заразным

Об особенностях штамма коронавируса "дельта" рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Дельта" был впервые выявлен в Индии, он стремительно распространяется по миру, в России всплеск заболеваемости связывают именно с ним. Представитель ВОЗ прогнозирует, что учитывая скорость распространения, "дельта" скоро может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Ученый уточнила, что этот штамм вдвое заразнее исходного, обнаруженного в Ухане в 2019 году.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - добавила Сваминатан.

В настоящее время "дельта" в Индии мутировал еще раз, новый штамм назвали "дельта плюс", он выявлен в трех штатах страны и, по всей видимости, еще более заразный.