Гарибашвили выступит с отчетом в парламенте

Депутаты парламента Грузии заслушают на заключительном заседании весенней сессии годовой отчет главы правительства Ираклия Гарибашвили.

В отчете в 151 страницу будет говориться о внешней политике, безопасности, решении конфликта, прав человека, экономического развития, социальной политики и развития человеческого капитала, а также госуправления.

Члены оппозиции заявляют, что у них накопились вопросы к премьер-министру. По мнению представителя парламентского большинства Гиви Миканадзе, ключевой вопрос, который будет озвучен со стороны "Грузинской мечты" – это коронавирус и экономические вызовы.

"Правительство, парламент, вся команда были объединены для того, чтобы подобающе ответить на вызовы пандемии. Хочу сказать, что команда справилась. Был сделан максимум для того, чтобы люди, которые пострадали, потеряли работу, получили максимальную помощь государства", – приводит слова Миканадзе "Спутник-Грузия".

Напомним, что для Гарибашвили это будет первый отчет в качестве главы Кабмина Грузии спустя почти шесть лет.