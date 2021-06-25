Жаркая пятница - в Москве обещают плюс 36 и продлевают "оранжевую" опасность

Гидрометцентр России продлил в Москве и Подмосковье до субботы "оранжевый" уровень погодной опасности, связанный с аномальной жарой. В пятницу в столице ожидается плюс 36.

"Предстоящим днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 34-36 градусов тепла, по области до плюс 36 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.

"Оранжевая" погодная опасность действует в Москве с воскресенья, уже неделю регион находится во власти рекордной жары. Среднесуточная температура регулярно превышает нормы на 10 градусов.

В Подмосковье до 28 июня сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

По прогнозам синоптиков, похолодает до 30 градусов и ниже только в начале новой недели.

Температурные рекорды были установлены в Москве 22, 23 и 24 июня, в пятницу 25 июня также ожидается рекорд, ранее максимальная жара в этот день составила 33,1 градуса. Июнь 2021 года стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений.