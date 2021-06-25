Новый штамм поднял заболеваемость коронавирусом в Казахстане

В Казахстане за минувшие сутки подтвердились 1 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики.

Лидерами по заболеваемости являются города, в которых официально выявлен "дельта" штамм из Индии. Больше всего новых случаев в Нур-Султане - 506, в Алматы - 181, в Карагандинской области - 147.

Общее число инфицированных в республике достигло 414 712 человек.

"Дельта" подтвержден у половины новых заболевших в Нур-Султане, в связи с распространением нового, более заразного, штамма в городе введены новые ограничения.