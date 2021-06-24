Госфилармония Карачаево-Черкесии отменила концерты из-за коронавируса

Государственная филармония Карачаево-Черкесии отменила концерты классической музыки и ансамбля казачьей песни "Любава", сообщает пресс-служба учреждения.

"Концерты отменяются в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей республике и во избежание массовых скоплений людей", - сказано в сообщении.

Вместо этого филармония продолжит транслировать концертные программы в социальных сетях.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 388 695 человек. В Карачаево-Черкесии зарегистрированы 20 767 случаев заражения. Справились с болезнью 20 331 житель республики, умерли - 169.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 179 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.