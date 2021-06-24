Чемпион Азербайджана по футболу расстался с бразильским защитником

Бразильский защитник азербайджанского "Нефтчи" Ренер Алвес Де Соуза покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте бакинской команды.

Контракт с 20-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, Ренер Алвес Де Соуза перешел в "Нефтчи" из бразильского "Форталезу" в июле 2020 года. В минувшем сезоне защитник стал в составе "Нефтчи" чемпионом Азербайджана.