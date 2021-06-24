На Ставрополье стартует масштабное исследование населения

Ставропольский край вошел в число 30 регионов России, население которых примет участие в обследование для выяснения причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом проинформировали в краевом Минздраве, уточнив, что участниками станут люди в возрасте от 35 до 74 лет.

Исследование предполагает анализы крови, анкетирование, оценку состояния сердца и сосудов, общее здоровье. По результату будет определен профиль риска территории и формирование подходов к адресным профилактическим программам, специфическим для каждого региона.