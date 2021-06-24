В Грузии открылся цифровой музей искусства "Пиросмани"

Первый веб-музей искусства под названием "Пиросмани", объединяющий работы художников и мастеров из области изобразительного искусства, открыли в Грузии.

По словам создателей, новая площадка позволит пользователям легко находить художника и коллекции мастеров в одном пространстве, а также использовать материал в исследовательско-образовательных целях.

"До сих пор не было создано веб-пространства, объединяющего грузинских художников, скульпторов, карикатуристов, дизайнеров, архитекторов, художников всех эпох, жанров и стилей - творцов, работающих в области изобразительного искусства", – цитирует организаторов "Sputnik Грузия".

Отмечается, что на площадке музея каждый может опубликовать свои работы, связанные с Грузией – для этого нужно передать произведения искусства на оцифровку администрации музея или самому отправить на электронную почту libraryonlineforum@gmail.com фотографии своего произведения.