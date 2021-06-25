Ким Ё Чжон охладила надежды на возобновление диалога с США

Пхеньян и Вашингтон по-разному интерпретируют последние высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о возможных переговорах с администрацией Байдена, пишет The Diplomat. Ким Чен Ын призвал соотечественников быть готовыми как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США. Его слова стали первой прямой реакцией на новую политику администрации Байдена в отношении Пхеньяна.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал комментарии Кима ”интересным сигналом”, подтвердив готовность Вашингтона возобновить переговоры с Пхеньяном по его ядерной программе. На следующий день Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, заявила, что Вашингтон, похоже, ”заблуждается” в отношении замечаний ее брата. Министр иностранных дел Северной Кореи также прокомментировал ситуацию, отметив, что Пхеньян даже не рассматривает возобновление переговоров с Вашингтоном.

Чтобы убедить Северную Корею вернуться за стол переговоров, президент США Джо Байден назначил нового специального посланника по КНДР во время двустороннего саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в прошлом месяце. Байден выбрал Сон Кима, который отвечал за определение повестки дня переговоров на рабочем уровне между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Сон Ким прибыл в Сеул на этой неделе, чтобы провести встречу со своими южнокорейскими и японскими коллегами. По сообщениям местных СМИ, Сон Ким, американец корейского происхождения, свободно говорит по-корейски, что облегчит общение с северокорейскими коллегами на встречах без переводчика.

Во время визита в Сеул специальный посланник Ким заявил на встрече с коллегами, что Вашингтон поддерживает межкорейское сотрудничество и готов встретиться с представителями Северной Кореи ”в любом месте, в любое время и без предварительных условий”.

Вашингтон и Сеул также договорились прекратить деятельность рабочей группы альянса в качестве примирительного жеста. Рабочая группа, которую критиковала КНДР, рассматривалась прогрессивными деятелями Южной Кореи как препятствие для межкорейских обменов.

Поскольку два года назад США и Северная Корея не смогли прийти к соглашению на саммите в Ханое, две страны начали жесткий обмен, требуя друг от друга невыполнимое. Соединенные Штаты хотят конкретных шагов по денуклеаризации до того, как будут сняты санкции, в то время как Северная Корея требует снятия санкций до любых шагов по отказу от ядерного арсенала. Даже сейчас, когда в США у власти новая администрация, Северная Корея не проявляет активности в поисках каналов для возобновления зашедших в тупик переговоров между двумя странами. В свою очередь правительство Южной Кореи выразило последовательную позицию и подтвердило готовность поддержать переговоры между США и Северной Кореей и сыграть роль посредника. Однако Пхеньян, похоже, не заинтересован в усилиях южного соседа, поскольку Муну осталось всего несколько месяцев до истечения срока его полномочий.

”Ким Ё Чжон отвергла предположения о том, что ее брат выразил готовность к переговорам в ближайшее время, по сути, противодействуя попыткам США отправить дипломатический мяч на поле Пхеньяна”, - сказал в интервью The Diplomat Лейф-Эрик Исли, профессор сеульского Университета Ихва.

Исли добавил, что заявление Ким Ё Чжон охладило надежды на возобновление диалога. Вместо этого Северная Корея, по всей видимости, полна решимости поддерживать добровольную изоляцию из-за страха перед COVID-19.

Правительство Южной Кореи стремится возобновить диалог с Северной Кореей, предлагая межкорейское сотрудничество и возможность отправки вакцины. Даже после того, как Северная Корея взорвала совместный офис связи в Кэсоне, который был символом общения между двумя Кореями, администрация Муна последовательно поддерживала ”диалог”, заявляя, что это единственный способ обеспечить мир на Корейском полуострове.

По сообщениям местных новостных агентств, Вашингтон поддержал стремление Сеула к межкорейскому сотрудничеству. Пхеньян, в свою очередь, отверг предложения Сеула, не представив конкретных мер и требований для продолжения сотрудничества.

”Режиму Кима необходимы более серьезные стимулы со стороны Вашингтона, прежде чем он вернется к переговорам. Между тем, он пытается вызвать разногласия во внутренней политике Южной Кореи из-за предстоящих оборонных учений Сеула и Вашингтона,” - сказал Исли.

Южная Корея и США в последние несколько лет проводили ограниченные совместные военные учения из-за пандемии COVID-19 и гневной реакции Северной Кореи на манёвры как на враждебный акт. После саммитов с Кимом США также согласились уменьшить масштабы совместных военных учений, чтобы задобрить Северную Корею. Тем не менее Пхеньян требует полное прекращение учений и, в конечном итоге, вывод всех 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее.

”Северная Корея считает, что тесное сотрудничество с Китаем дает ей возможность не взаимодействовать с Соединенными Штатами, которые требуют отказа от ядерной программы”, - сказал Чеон Сон Чан, старший научный сотрудник аналитического центра Sejong Institute в Южной Корее. Чеон добавил, что Южная Корея и США идут по стопам администрации Трампа и надеются на еще один двусторонний саммит между Вашингтоном и Пхеньяном, хотя этот подход не оправдал себя.

”США должны привлечь Северную Корею к сотрудничеству, настаивая на четырехсторонних переговорах с участием Китая и Южной Кореи, - сказал Чеон. - Очень жаль, что правительство Южной Кореи сосредоточило всё внимание на маловероятном диалоге с Пхеньяном”.