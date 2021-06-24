Протестующие в Токио требуют перенести Олимпийские игры

Протестующие против Олимпийских игр в Токио выходят на улицы, а организаторы мероприятия настаивают на том, что уже однажды перенесенные Игры должны пройти по плану, сообщает Deutsche Welle. Ацуко Нагаяма так злится, что ее буквально трясет. Стоя вместе с другими 250 протестующими перед штаб-квартирой правительства Токио, она держит в руках простой самодельный плакат со словами: ”Отмените Олимпийские игры”.

”Слишком опасно проводить игры, потому что в Токио множество вариантов коронавируса, - сказала Нагаяма в интервью Deutsche Welle. - Я хочу, чтобы правительство и Международный олимпийский комитет опомнились и осознали опасность, в которой мы находимся”. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут в условиях пандемии. Олимпиада была отложена на год из-за первых волн заболеваемости. Акция протеста была проведена за месяц до церемонии открытия на новом Национальном стадионе. Согласно результатам последнего опроса, противники Игр составляют около 60% граждан Японии, которые не одобряют предстоящее спортивное мероприятие. Это ниже показателя в 84%, зафиксированного в конце мая.

Заболеваемость может вырасти

Токийский оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр непреклонен в том, что игры будут проведены, несмотря на продолжающуюся пандемию. В среду японские органы здравоохранения сообщили о 1797 новых случаях заражения вирусом по всей стране, 619 из которых были зарегистрированы в Токио, что на 118 больше, чем неделю назад. Показатель впервые превысил отметку в 600 человек с 28 мая. В опубликованном в среду отчете группы экспертов, созданной министерством здравоохранения, говорится, что падение числа новых заболевших прекратилось и, вероятно, снова начнет расти. Эксперты особенно обеспокоены быстрым распространением штамма "дельта плюс", который считается на 90% более заразным, чем предыдущие. Эксперты отметили, что к 23 июля, в день открытия Игр, на новый штамм будет приходиться почти 69% всех новых случаев заражения по стране.

Строгие правила для болельщиков

В попытке сдержать распространение вируса правительство объявило ограничение на 10 000 зрителей во время мероприятий на Национальном стадионе и дальнейшее ограничение на других площадках. У владельцев билетов будут проверять температуру на входе в место проведения спортивного мероприятия. Запрещено есть и пить в группах, а также покупать или приносить алкоголь на стадионы. Маски будут обязательным условием для спортивных болельщиков на объектах. Кроме того, зрителям не разрешается кричать или подбадривать спортсменов, и они должны покинуть место проведения сразу после соревнования. Организаторы добавили, что любой, кто не соблюдает правила, либо не будет допущен на мероприятие либо будет выведен во время его проведения.

Многие по-прежнему против

Но новые правила не смягчили негативную реакцию жителей Японии. Председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки не понимает, почему японское правительство, Международный олимпийский комитет и национальный организационный комитет продвигаются вперед, невзирая на опасности в связи с глобальной пандемией. 18 июня Токийская медицинская ассоциация присоединилась к другим медицинским организациям, чтобы подать совместное обращение к правительству с просьбой отменить игры или провести их без зрителей. Люди считают стремление Японии провести Игры явным пренебрежением к медицинским рекомендациям - правительство игнорирует то, что им говорят ученые и медицинские эксперты. ”Если игры все-таки состоятся, ни к чему хорошему это не приведет. Правительство думает только о деньгах, но мы считаем, что жизни простых людей намного важнее”, - сказала Ацуко Нагаяма.

Олимпиада любой ценой?

Акиёси Фунаки, учитель на пенсии из города Йокосука, расположенного к югу от Токио, тоже принял участие в протесте. Он высказал еще одно возражение против Токийских игр: ”Прекратите тратить деньги на Олимпийские игры, тратьте их на образование и детей, будущее нации”. Стоимость Игр выросла примерно на $3 млрд после беспрецедентного переноса в 2020 году. Ожидается, что страна потеряет миллионы из-за сокращения продаж билетов, включая запрет на продажу международным фанатам. ”О чем вы думаете? – кричит в мегафон пожилой демонстрант. - Наши дети должны быть в приоритете. Еще не поздно отменить Олимпиаду. Примите правильное решение”.