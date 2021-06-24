"Астана" намерена усилиться албанским защитником

Футбольный клуб "Астана" укрепит свои ряды защитником албанского "Партизани" Энео Битри.

В четверг, 24 июня, игрок прошел медосмотр в Нур-Султане и уже завтра официально станет игроком казахстанской команды, передает Meta-ratings.kz.

Он призван заменить Вараздата Арояна, который продолжит карьеру в Испании.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян покинул "Астану". Он продолжит карьеру в испанской Ла Лиге в составе "Кадиса".