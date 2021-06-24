Губернатор Санкт-Петербурга перечислил условия для жестких ограничений из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал условия, при которых в городе могут ввести более жесткие коронавирусные ограничения.

Он отметил, что городские власти пойдут на этот шаг в случае роста заболеваемости коронавирусом COVID-19

"Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жесткие ограничения", - сказал он в эфире Телеканала "78".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 388 695 человек. В Санкт-Петербурге зафиксированы 461 701 случай заражения. Справились с болезнью 434 811 жителей города, умерли - 15 695.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 179 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.