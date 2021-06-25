В Ставрополе заработала выставка к 85-летию "Союзмультфильма"

Необычная книжная выставка, приуроченная к 85-летию легендарной студии "Союзмультфильм", приглашает посетителей Ставропольской краевой библиотеке им.М.Ю. Лермонтова.

Экспозиция знакомит с историей создания киностудии, ее эмблемой, наиболее популярными мультфильмами и их героями. Кроме того, здесь представлены фотографии со съемок, исторические справки о важнейших событиях жизни студии, описания мульт-героев.

Отдельное место занимают книги, по которым сняты мультфильмы: повесть Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот", трилогия Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше, сказка Григория Остера "Котенок по имени Гав" и другие.