Под Навои вырастет новый современный фармзавод 

В скором времени китайские специалисты построят современный фармзавод в Навоийской области Узбекистана, на котором будут производить препараты от коронавируса, сообщили в Мининноваций страны.

Решение было принято по итогам переговоров между министром инновационного развития Иброхимом Абдурахмоновым и представителями Синьцзянского технического института физики и химии Китайской академии наук.

Китайская сторона планирует инвестировать в строительство $10 млн, после запуска предприятия на нем будут производиться натуральные и химические препараты, в том числе антикоронавирусные вакцины на сумму $36,3 млн в год, передает Podrobno.uz.

Уже разрабатываются документы о регистрации предприятия в соответствующих органах и членстве в свободной экономической зоне, ведутся соответствующие работы по выделению земельного участка, выбору генерального подрядчика и поставщика технологического оборудования, осуществлению строительно-монтажных работ, добавили в Мининноваций Узбекистана.