В Казахстане будут развивать экотуризм в чарынском Красном каньоне

Несмотря на серьезную селеопасность, власти Казахстана намерены развивать экотуризм в Красном каньоне в Долине замков на Чарыне.

29 мая в чарынской Долине замков прошел грязевой сель. Два человека погибли и шесть получили травмы. Через две недели сель повторился на противоположном берегу – в каньоне Бестамак. Он снес палаточный лагерь, туристы спаслись лишь чудом. Казалось бы, после такого предупреждения стихии проект развития экотуризма в Чарынском нацпарке следовало пересмотреть. Однако в режиме онлайн прошли общественные слушания по проекту развития экотуризма на Чарыне, организованные РОО QazaqGeography, включающие создание кемпингов и глэмпингов, в том числе и на дне каньона, передает "АиФ-Казахстан"

Похоже, авторы проекта предпочли не замечать угроз двух селей, возникновение которых необходимо тщательно исследовать. Как полагают ученые, одна из возможных причин их возникновения – асфальтированная дорога к каньону от Нарынколькой трассы, которая служит своеобразной дамбой, направляющей дождевые потоки в Долину замков.

Напомним, Красный каньон или Долина замков - это сухое ущелье в 195 км восточнее Алматы недалеко от границы с Китаем, раскинувшееся на территории Уйгурского, Райымбекского и Енбекшиказахского районов Алматинской области, промытое талыми водами.

Оно расположено перпендикулярно реке Чарын, протекающей через глиняно-песочные горы и каменные скалы. Длина Красного каньона - около 3 км, ширина от 20 до 130 м, глубина до 100 м.