Российская S7 Airlines будет летать из Москвы в турецкие Анталью и Бодрум

Уже с 10 июля крупный российский авиаперевозчик - авиакомпания S7 Airlines – открывает из Москвы полеты в турецкую курортную Анталью, - сообщили в компании.

Также со 2 августа прямые рейсы авиакомпании начнут летать из Москвы в Бодрум, а с 5 августа - из Новосибирска в Анталью.

"S7 Airlines уже открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бодрум и из Новосибирска в Анталью, в дополнение к ранее открывшимся продажам по направлению Москва - Анталья",- говорится в сообщении компании, передает ТАСС.