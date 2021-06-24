Азербайджан отменил рейсы из Ростова и Краснодара в Баку из-за ситуации с COVID-19

Авиационные власти Азербайджана приняли решение об отмене рейсов в Баку из двух российских городов - Ростова и Краснодара. Решение принято из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Об отмене рейсов по маршрутам Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону и Краснодар- Баку - Краснодар сообщила авиакомпания "Азимут".

За возвратом средств за ранее приобретенные билеты следует обращаться в места оформления билетов.

"Возврат полной стоимости денежных средств пассажирам, которые приобретали авиабилеты на официальном сайте авиакомпании Азимут, будет выполнен автоматически в ближайшее время", - сказано в сообщении перевозчика.