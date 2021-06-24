В Минздраве рассказали о простых правилах поведения в жару

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил несколько правил, соблюдение которых позволит избежать проблем со здоровьем в жару.

Глава Минздрава в первую очередь отметил, что в жаркую погоду одежда должна быть максимально легкой и комфортной.

По его словам, необходимо также сократить время пребывания под открытым солнцем. "Если почувствовали слабость, тошноту, головокружение, как можно скорее переместитесь в прохладное место, выпейте воды, отдохните. Если симптомы не проходят, вызовите врача", - посоветовал Мурашко.

Он также поведал, что в такую погоду в организме происходят изменения, которые могут поспособствовать обострению заболеваний. "Особенно уязвимы пациенты с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью", - цитирует глава министерства ТАСС.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о продолжении серии температурных рекордов в Москве в течение недели. В свою очередь, в столичном метеобюро сообщили, что 22 и 23 июня жара в Москве побила рекорды, установленные в 1948 и 1917 годах. Новые погодные максимумы могут быть установлены 25, 26 и 27 июня, воздух в эти дни будет прогреваться до 32-36 градусов тепла.