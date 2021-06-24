Экскурсионный микроавтобус с подростками попал в ДТП Крыму, есть пострадавшие
В Крыму произошла авария с участие экскурсионного микроавтобуса, начата прокурорская проверка по факту случившегося.
Известно, что микроавтобус с несовершеннолетними туристами следовал на экскурсию, когда, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество легковому автомобилю, следовавшему в попутном направлении. Случилось столкновение, в результате микроавтобус опрокинулся на бок. Пострадали два подростка, они госпитализированы и водитель легкового автомобиля.
"В салоне микроавтобуса, кроме водителя и сопровождающего, находились 19 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Автобус вез детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа в Мраморные пещеры.
"Водитель из Севастополя. Прозевал поворот, разворачивался, не пропустил встречку. У водителя перелом ребра", - рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.
Вестник Кавказа
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