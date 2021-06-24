Севмаш помнит Давида Пашаева

Этим летом Герою России с азербайджанскими корнями, легендарному "отцу субмарин" Давду Пашаеву исполнился бы 81 год. В Северодвинске его имя запечатлено на аллее славы, памятных досках, теплоходах и даже карте. Но больше всего Давида Пашаева чтут на Севмаше. Здесь он отработал 41 год. Из них 16 в качестве руководителя. На директорскую долю тогда выпали непростые годы перестройки.

"В те времена, когда госзаказ равнялся месячному заработку завода, вы только представьте и зарплату не платили. Он не подписал ни одного приказа о сокращении. Во время его руководства завод не знал массовых сокращений", - рассказывает генеральный директор ОАО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Для Севмаша Давид Пашаев стал символом новой эпохи. В 1990-е он не дал утонуть предприятию, сохранил коллектив, наметил новые векторы развития. Со своих стапелей Севмаш выпускал "акулы", "антеи","барсы". На время руководства Давида Пашаева выпал расцвет кораблестроения. Сам же Давид Гусейнович не любил хвастать успехами. Все лавры он отдавал коллективу.

В 2001 году, отвечая на вопрос, тяжело ли быть руководителем предприятия, Давид Пашаев заявил: "Очень тяжело, но я считаю это подарком судьбы, и вообще я не вижу мог бы делать что-то другое". Всего через три года Давид Пашаев по состоянию здоровья он уйдет с поста гендиректора, а в апреле 2010 - из жизни.

В год празднования 75-летия руководителя предприятия в музее Севмаша открыли мемориальную композицию - бюст Пашаева. Работа заводского художника понравилась и вдове и детям легендарного директора.

"Папа любил завод. Важно, что эта любовь была взаимной", - говорит Олег Пашаев, сын Давида Пашаева.

Скульптор Вячеслав Гаврилкин, художник-конструктор ОАО "ПО "Севмаш" рассказал: "Я старался выделить такие черты - целеустремленного, волевого человека и в то же время доброго. Думаю, удалось".

Бюст украсил зал трудовой славы заводского музея, где собрана большая коллекция личных вещей Давида Гусейновича.