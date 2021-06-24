Байден: США окажут помощь афганцам, помогавшим нашим войскам

США не бросят на произвол судьбы граждан Афганистана, которые оказывали помощь американским войскам и работали прежде всего переводчиками. Такое заявление сделал сегодня президент США Джо Байден.

"Мы уже запустили процесс. Помогавшие нам не будут брошены", - сказал глава Белого дома, комментируя вопрос об эвакуации таких афганцев.

При этом он затруднился уточнить, в какие именно страны начата эвакуация таких граждан Афганистана.

Американский лидер также сообщил, что 25 июня проведет встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. "Он прибывает ко мне, будет обсуждение [такого рода вопросов]", - цитирует его ТАСС.

Байден подчеркнул, что в США будут рады видеть у себя афганцев, оказывавших содействие американским силам, как и любых других, кто рисковал своей жизнь, чтобы помочь американцам.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.