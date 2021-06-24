Зеленский рассказал о своих заветных мечтах

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает прекратить войну на Донбассе. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "1+1".

"У меня очень много мечт. Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться…", - цитирует украинского лидера РИА Новости.

По его словам, ему было бы неприятно, если бы он потратил время людей, страны и своей семьи и не сделал то, что хочет.

Помимо этого, президент Украины отметил, что мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой Зеленской, а также хотел бы, чтобы его родители увидели изменения в стране.

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав 73,22% голосов. В конце мая 2021 года Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту главы государства, что у него еще есть время, чтобы воплотить задуманное в рамках первого срока. Он также отметил, что его желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества, и будет зависеть от процента тех вещей, которые он пообещал и сделал.