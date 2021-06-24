Коронавирус в Великобритании ставит рекорды, несмотря на вакцинацию 60% населения

В Великобритании два дня подряд фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусом, сообщает "Би-би-си".

Второй день подряд за сутки в королевстве выявляют более 16 тыс случаев. В четверг коронавирус подтвердился у 16,7 тыс британцев, это максимум с 6 февраля 2021 года.

Общее число инфицированных в Великобритании с начала пандемии достигло 4,6 млн человек - седьмое место по заболеваемости в мире.

Отметим, что полностью вакцинированы в стране 60% взрослого населения - более 31 млн. Первую дозу вакцины получили более 43,4 млн человек.