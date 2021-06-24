Пентагон заверил в законности учений Sea Breeze в Черном море

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021 будут соответствовать международному праву.

"С самого начала проведения учений Sea Breeze в 1997 году страны Черноморского региона, союзники и партнеры по НАТО собираются с тем, чтобы провести отработку действий с целью отточить взаимодействие и расширить свои возможности", – подчеркнул он.

По словам представителя Пентагона, как и ранее, участники учений будут придерживаться полной прозрачности относительно своих операций в Черном море и, как и всегда, будут продолжать действовать в рамках всех применимых международных законов и соглашений.

Напомним, многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021 пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля,