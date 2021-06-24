Плановая госпитализация останется доступной для недавно переболевших коронавирусом москвичей

Депздрав Москвы сообщил, что новые правила плановой госпитализации не коснутся тех, кто менее шести месяцев назад перенес коронавирус.

"Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Депздрав будет разбираться с каждым случаев отказа в госпитализации таких пациентов.

Также плановая медицинская помощь будет оказываться тем, кто имеет противопоказания к вакцинации и тем, кто получил как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Экстренная медпомощь "оказывается без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации", подчеркнули в ведомстве.