Мантуров: рейсы на курорты Египта откроются очень скоро

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что вскоре планируется открыть чартерные рейсы на курорты Египта.

"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом РФ. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта (...) Думаю, это произойдет как можно быстрее", - поделился он по итогам заседания российско-египетской межправкомиссии, сопредседателем которой он является, пишет "Интерфакс".

Напомним, в конце апреля Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря.