Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили ЕС новый формат сотрудничества

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой представили Европейскому союзу новый формат сотрудничества "Ассоциированное трио". Об этом министры сообщили после сегодняшней встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и внешней политике Жозепом Боррелем.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, цель их поездки в Брюссель заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Украина, Грузия и Молдова являются зрелыми в своих европейских стремлениях и готовы к следующему уровню процесса ассоциации, которая должна привести их страны к европейской перспективе. По его словам, новый формат поможет всем трем его странам-участницам эффективнее проводить "европейские реформы" и внедрять стандарты ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Давид Залкалиани подчеркнул, что новый формат только усилит инициативу Евросоюза "Восточное партнерства". "Это особый день для наших трех стран, ведь это впервые, когда мы прибыли в Брюссель, как "ассоциированное трио", - цитирует главу грузинского внешнеполитического ведомства DW.

"Я поприветствовал более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с ЕС. Чрезвычайно важным аспектом "Восточного партнерства" является развитие связей не только между ЕС и нашими странами-партнерами, но также и между ними. Это хорошо", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии также поведал, что он с Еврокомиссией завершает работу над новыми целями для "Восточного партнерства", которые будут рассмотрены на саммите этой инициативы в декабре 2021 года.



"Это особый день для наших трех стран, ведь это впервые, когда мы прибыли в Брюссель, как "ассоциированное трио", - считает Залкалиани. Он подчеркнул, что новый формат только усилит инициативу Евросоюза "Восточное партнерства".



Напомним, 17 мая 2021 министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании формата усиленного сотрудничества "Ассоциированное трио". В нем они, в частности, высказали приверженность дальнейшему развитию "Восточного партнерства".