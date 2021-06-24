В Госдепе сообщили о серьезных разногласиях на переговорах с Ираном по СВПД

На переговорах в Вене по возвращению США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по-прежнему остаются серьезные вопросы. Такое заявление сделал сегодня сотрудник Госдепартамента США высокого ранга на спецбрифинге по ситуации вокруг консультаций.

"Были сообщения, в которых говорилось, что мы уже достигли сделки с Ираном и осталось только решить, когда мы об этом заявим. Позвольте мне внести полную ясность: мы только что завершили шестой раунд. Мы возобновим или вернемся к седьмому где-то в недалеком будущем. И мы бы не стали этого делать, если бы сделка уже была заключена", - цитирует дипломата ТАСС.

Он подчеркнул, что у сторон все еще есть серьезные разногласия, которые не удалось преодолеть, по целому ряду вопросов. По его словам, это шаги по ядерной программе, которые Иран должен предпринять, чтобы вернуться в соответствие с требованиями СВПД, снятие санкций США или последовательность шагов, которые предпримут обе стороны

"Ничто не согласовано, пока не согласовано все. И поскольку все не согласовано, у нас до сих пор нет окончательного решения. И все еще остаются некоторые очень важные вопросы, которые необходимо решить", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства, добавив, что США не согласятся на седьмой раунд, если посчитают, что "сделка невозможна".

Ранее на этой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США собираются участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по СВПД.

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.