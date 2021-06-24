В Ленинградской области упал вертолет Ми-8, погиб весь экипаж
В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили о том, что в регионе упал вертолет Ми-8.
"На место выехали пожарно-спасательные подразделения", - уточнили в экстренных службах.
По предварительной информации, экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб при крушении.
ЧП произошло в Гатчинском районе, вертолет принадлежал Росгвардии.
В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, пишет "Интерфакс".
На место крушения выехали пожарно-спасательные подразделения.
Вестник Кавказа
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