В Ленинградской области упал вертолет Ми-8, погиб весь экипаж

В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили о том, что в регионе упал вертолет Ми-8.

"На место выехали пожарно-спасательные подразделения", - уточнили в экстренных службах.

По предварительной информации, экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб при крушении.

ЧП произошло в Гатчинском районе, вертолет принадлежал Росгвардии.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, пишет "Интерфакс".

На место крушения выехали пожарно-спасательные подразделения.