Гендиректор "Ахмата" объяснил иск клуба к Goggle

Генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров прокомментировал иск грозненцев к Google,

"Спорт нейтрален и находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат должную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов", - заявил Айдамиров в интервью клубной пресс-службе.

По его словам, в клубе уверены, что международной спортивное сообщество поддержит "Ахмат".

Ранее сегодня стало известно, что "Ахмат" обратился в арбитражный суд с иском к Google и потребовал снять блокировку со своего YouTube-канала.

Напомним, что 10 декабря 2020 года Минфин США ввел санкции против нескольких человек и юридических лиц, включая футбольный клуб "Ахмат", связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб "Ахмат", MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб "Ахмат". Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube.