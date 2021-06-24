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В Роспотребнадзоре прогнозируют особую заразность штамма "дельта плюс"

В Роспотребнадзоре прогнозируют особую заразность штамма &quot;дельта плюс&quot;

Штамм коронавируса "дельта плюс", недавно выявленный в Индии, может быть значительно заразнее, чем все прошлые штаммы, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день данные наших коллег за рубежом говорят о том, что есть основания предполагать, что контагиозность (штамма "дельта плюс") выше", - рассказала Попова в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что это означает что, меры профилактики необходимо соблюдать еще тщательнее.

Напомним, в мире доминирующим штаммом сейчас является "дельта", выявленный в Индии в октябре прошлого года. В июне 2021 года индийские исследователи сообщили, что этот штамм мутировал, вариацию назвали "дельта плюс", подтверждены порядка 40 случаев заболевания этим штаммом. Согласно данным медиков, "дельта плюс" крайне заразен.

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Вестник Кавказа

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