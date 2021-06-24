Смените курс, иначе открою огонь - опубликовано видео с предупредительной стрельбой по эсминцу Defender

ФСБ России в четверг распространила видеозапись инцидента с эсминцем Defender Великобритании в Черном море у побережья Крыма.

Напомним, накануне эсминец вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент и сменил курс только после того, как российские военные открыли предупредительный огонь.

Согласно видео, несколько минут пограничники на английском языке предупреждают эсминец об угрозе нарушения российской границы.

"Британский эсминец, не пересекайте границу Российской Федерации. Я открою огонь. Измените курс",- повторяет сотрудник ФСБ.

В ответ британские моряки сообщают, что их миссия "мирная" и продолжают держаться выбранного ранее курса.

"Пересек государственную границу Российской Федерации", - констатируют пограничники.

"Выполнить предупредительную стрельбу. Исключить попадания", - говорит военный, после чего из пушки, расположенной на носу российского корабля, производится ряд предупредительных выстрелов.

В МИД РФ назвали инцидент с британским эсминцев в российских водах провокацией.