COVID-19 по-разному влияет на жизнь мужчин и женщин

С весны 2020 года население планеты стало жить по-другому из-за пандемии коронавируса. В то время мы могли только предполагать, что пандемия на всех повлияет по-разному. Блогеры Всемирного банка пытаются ответить на вопросы, как COVID-19 повлияет на гендерное равенство во всем мире; будет ли пандемия иметь совершенно разные последствия для мужчин и женщин. На основе новых данных Всемирного банка, Организации Объединенных Наций и других агентств был проведен предварительный анализ. Стало очевидно, что мужчины и женщины пережили кризис совершенно по-разному.

Мужчины чаще умирали от COVID-19, но женщины потеряли больше, чем мужчины, с точки зрения работы, дохода и безопасности. Проведенные исследования позволяют говорить о различиях в ряде аспектов гендерного равенства.

Первый аспект - здоровье и образовании людей (наделенность). Второй аспект - средства к существованию и доходы (экономические возможности). Третий аспект - право голоса и право принимать решения (свобода действий). Таким образом были выявлены различия с точки зрения экономического и бытового опыта кризиса для мужчин и женщин.

В сложном и разнообразном мире можно выявить только общие закономерности. Целый ряд других факторов, таких как возраст, образование, доход, инвалидность и этническая принадлежность, также влияет на то, как люди справляются с COVID-19. Эти факторы по-разному влияют на уязвимость и качество жизни у женщин и мужчин.

Что касается здоровья, среди мужчин, как правило, показатели смертности и заражения COVID-19 более высокие, чем среди женщин. В регионе Южной Азии более трех из четырех смертей, связанных с COVID-19, приходятся на мужчин, 61% - в Латинской Америке и Карибском бассейне, 59% - на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Высокий уровень мужской смертности также зачастую отрицательно влияет на оставшихся в живых женщин, у которых более низкий заработок и которым приходится возмещать доход кормильца-мужчины.

Здоровье женщин пострадало не только из-за коронавируса. Женщины Армении, Пакистана и Сенегала больше, чем мужчины, испытывают стресс и беспокойство, связанные с COVID-19. В Пакистане 82% женщин (и только 74% мужчин) сообщили о симптомах стресса из-за пандемии. В Сенегале женщины беспокоятся чаще, чем мужчины (56% против 46%). В Армении уровень тревожности также оказался выше среди женщин: 43% по сравнению с 29%.

Что касается образования, то пока мало подтверждений более ранней гипотезы о том, что семьи перенаправляют ограниченные ресурсы на приоритетное образование для мальчиков. Данных мало, поскольку сопоставимая на международном уровне информация из более широкого круга стран о том, как изменилась ситуация, когда школы вновь открылись, еще не доступна.

Согласно прогнозам, гендерные различия в отсевах из школ из-за кризиса будут зависеть от региона и уровня образования. По прогнозам ЮНЕСКО за июль 2020 года, мальчики подвергаются большему риску не возобновить образование в университетах, начальной и средней школе, в то время как девочки скорее не возвращаются к дошкольному образованию и в старшие классы средней школы. В некоторых регионах девочки особенно уязвимыми: например, в странах Африки к югу от Сахары (АЮС), по оценкам, пострадает более высокий процент девочек на всех уровнях образования (кроме дошкольного). Девочки-подростки сталкиваются с серьезным риском невозвращения в школу в странах Юго-Восточной и Южной Азии, где проживает большинство учащихся из групп риска.

Когда дело доходит до работы, пол имеет большее значение, чем образование, страна проживания или поколение.

Больше женщин теряли работу в первые месяцы кризиса, согласно недавнему исследованию Мориса Куглера и его коллег, основанному на данных телефонных опросов в сорока развивающихся странах. Вероятность потери работы женщинами в период с апреля по июнь 2020 года составила 36% по сравнению с 28% среди мужчин. В другом исследовании, проведенном в Латинской Америке, риск потери работы женщинами по сравнению с мужчинами был на 44% выше в начале кризиса. Данных о том, как теряли рабочие места мужчины и женщины после начальной фазы пандемии, по-прежнему мало, но имеющаяся информация свидетельствует о том, что женщины медленнее возвращались к оплачиваемой работе, чем мужчины. Компании, которыми руководят женщины, также испытали больше негативных последствий, чем компании, возглавляемые мужчинами в разных странах. Различия связаны с тем, что женщины взяли на себя ответственность за дополнительный уход из-за закрытия школ и увеличения числа больных членов семьи, что еще больше ограничило их время и возможность вернуться к работе по мере восстановления экономики.

Женщины также потеряли больше с точки зрения личной безопасности. Хотя данные конфиденциальны и их нелегко получить, разные источники говорят о значительном росте насилия в отношении женщин. Резкое ухудшение ситуации подтверждается увеличением числа звонков на горячие линии в центры поддержки, полицейскими отчетами, а также специальными опросами по этой теме. В Индонезии, например, 83% респондентов сообщили о росте насилия со стороны партнера в своих сообществах из-за COVID-19. Как и в случае с образованием, нет полного и единого ответа на вопрос, повлиял ли COVID-19 на показатели подростковой беременности и детские браки, именно поэтому крайне важен сбор новых данных.

Нехватка данных ограничивает способность сформулировать четкие выводы через год после начала пандемии и влияет на качество и глубину информации, которая может быть представлена. Сведения о социально-экономических последствиях COVID-19 в основном поступают за счет удаленных опросов, которые не всегда достоверны при измерении гендерных последствий COVID-19, в том числе из-за выбора респондентов, продолжительности опроса и охвата тем. Что касается насилия в отношении женщин и девочек, то лишь в нескольких опросах оценивалась частота обращений женщин, в то время как большинство других источников опирались на данные социальных служб, отчеты полиции и анализ социальных сетей. По образованию, детским бракам и подростковой беременности данных и отчетов слишком мало, чтобы можно было сделать какие-либо выводы.

Тем не менее очевидно, что COVID-19 по-разному влияет на жизнь и достаток мужчин и женщин. Задача заключается в том, чтобы использовать сведения и преобразовать их в политические меры, которые выведут мир из кризиса более сильным и лучше подготовленными к будущему. Гендерный разрыв в сфере образования, экономических возможностей и активности, предшествовавший пандемии, в основном усилился за счет текущего кризиса. Необходимы согласованные усилия по расширению прав и возможностей женщин и девочек во всем мире, не только для того, чтобы сузить и закрыть серьезный гендерный разрыв, но и для предотвращения повторного отставания женщин и девочек в случае повторения подобной ситуации.