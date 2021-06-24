Зеленский ввел санкции в отношении почти 700 компаний России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении 688 российских предприятий.

Первый указ главным образом затрагивает российские банки. В список вошло несколько десятков финансовых учреждений, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, "Киви банк", Генбанк, несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых "Колибри" и "Юнистрим", а также Центральный республиканский банк Донецкой народной республики, Государственный банк Луганской народной республики и прочие.

Второй указ преимущественно включает в себя санкции против авиакомпаний и российских СМИ. В частности, продлеваются санкции в отношении авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии" и десятков других. Кроме того, под санкции попали ряд СМИ - "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", "Россия-24", которые входят в структуру ВГТРК, а также "Телекомпания НТВ".

Третьим указом вводятся санкции в отношении 540 предприятий из разных отраслей. Так, ограничительные меры продлены в отношении множества авиационных предприятий, в числе которых АО "Вертолеты России", концерн "Алмаз Антей", а также в отношении ПАО "Камаз", "Роснефтb", региональных предприятий "Газпрома", целого ряда топливных и энергетических компаний, добывающих предприятий, транспортных. В перечень также вошло большое количество предприятий Крыма, санкции, в частности, коснулись образовательных, научных учреждений, винодельческих заводов, в том числе Завода шампанских вин "Новый свет", а также санаториев - "Форос", "Военный санаторий "Крым" и многих других.

В сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства, сказано, что санкции введены на три года или бессрочно.