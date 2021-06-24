В России рассказали, зачем Великобритании понадобилась провокация с эсминцем в Крыму

Посол России в Великобритании Андрей Келин уверен, что инцидент с эсминцем HMS Defender - провокация со стороны Лондона, направленная на ухудшение отношений между Россией и Западом. Такого же мнения придерживаются в российском МИД.

"Речь идет о преднамеренной и сознательной провокации, проведенной британцами. <…> Хочу обратить внимание, что подобные инциденты возникали и раньше. Именно в тот момент, когда намечалось самое небольшое, хотя бы некоторое потепление в отношениях между Россией и Западом", - отметил Келин, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что в октябре 2020 года британский эсминец HMS Dragon "совершал аналогичные действия, подходил на определенную дистанцию недалеко от Севастополя", после чего был вызван британский военный атташе. «Он был предупрежден о том, что такие вещи не должны повторяться. И в случае, если они повторятся, то наша реакция будет гораздо более жесткой", - добавил Келин.

По его мнению, такие вещи могут в результате привести только к крупному военному инциденту.

"Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия", - уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в российские территориальные воды у побережья Крыма. Эсминец покинул зону после того, как по курсу его движения военными был открыт предупредительный огонь.