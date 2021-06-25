Патрик Уолш: "Время карабахского клана прошло"

Никол Пашинян одержал неожиданную победу на внеочередных парламентских выборах в Армении, о которых объявил несколько месяцев назад, чтобы нейтрализовать внепарламентскую оппозицию. Его партия "Гражданский договор" набрала почти 54% голосов и должна получить не менее 70 депутатских мандатов из 105. Лидеры, провоцирующие войны, а затем терпящие катастрофическое поражение, обычно не побеждают на выборах, проводимых всего через семь месяцев после таких событий.

Не каждому из них даже удается спастись после подобных событий, не говоря уже о победе на выборах. Однако Пашинян выжил и одержал на выборах убедительную победу над разрозненной оппозицией. Его оппоненты явно недооценили поддержку Пашиняна среди населения Армении, как и большинство центров по изучению опросов общественного мнения, пишет ирландский историк и политический аналитик Патрик Уолш для Azerbaijan In Focus.

Армянский народ отверг представителей бывшего режима, которые управляли как государственными армянскими учреждениями, так и учреждениями оккупационного режима в Нагорном Карабахе период с 1997 по 2018 год. Блок Роберта Кочаряна "Армения" занял на выборах второе место, набрав 21% голосов. Бывший президент Серж Саргсян и его сторонники получили смехотворные 5% голосов.

Получается, армянский электорат также отверг версию оппозиции о том, что Пашинян был не просто некомпетентным лидером, но и предателем. Премьера обвинили в том, что он не сделал все возможное во время войны в Карабахе, а затем без надобности уступил Азербайджану. Пашинян возражал, утверждая, что его своевременная уступка спасла Армению от полного поражения и еще худшей участи. Пашинян, безусловно, был прав, и электорат поддержал его версию событий.

Программа экс-президента Роберта Кочаряна предполагала создание путем тесного сотрудничества с Россией еще одной армянской армии взамен уничтоженной Азербайджаном для новой войны за Карабах. Но лишь небольшая часть электората проявила энтузиазм по поводу такой предвыборной программы. Остальные сочли это фантастикой.

Армянский электорат не поверил рассказам оппозиции и оказался явно не в восторге от возможности новой войны, за которую выступают Кочарян и карабахский клан. Поражение Кочаряна и Саргсяна на выборах предполагает, что армяне согласились с Пашиняном в том, что поражение в 2020 году было ответственностью тех, кто плохо управлял Арменией в течение десятилетий, хотя явка на выборах составила лишь 49,4%, предположительно, в результате всеобщего уныния по поводу состояния страны.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предупреждал о возможности гражданской войны в течение последних шести месяцев. Однако решение Пашиняна провести выборы устранило эту угрозу. Теперь у Пашиняна есть новый мандат на проведение реформ, не связанных с Карабахом.

По иронии судьбы, именно победа азербайджанской армии способствовала поддержке Пашиняна и потенциальных реформ в Армении. Азербайджан установил ориентир для Армении, дав понять, что политическая независимость, экономическое развитие и социальная стабильность являются предпосылками успешного государства. Карабахский клан, купавшийся в славе своей победы 1990-х годов и разграбивший не только оккупированные территории, но и сам армянский народ, опозорен. Жители Армении воспользовались возможностью, чтобы избавить себя от его пагубного влияния. Время карабахского клана прошло.

Пашинян получил второй шанс. Он победил оппозицию на выборах после того, как проиграл войну за Карабах. Пашинян объявил о завершении политического кризиса, призвал к примирению. Но неустанная погоня за территориями, экономический кризис, демографическая катастрофа и, наконец, поражение в войне поставили его в сложное положение. Перспективы Армении во многом зависят от улучшения отношений с ее соседями по региону, особенно с Азербайджаном и Турцией.

Армения выбрала путь, по которому хочет идти. Теперь вопрос в том, насколько успешно Пашинян сможет вести свой народ навстречу лучшему будущему не только для Армении, но и для всего региона.