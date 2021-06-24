Гарибашвили обсудил с управляющим директором Rothschild & Co инвестиционную среду в Грузии

В четверг, 24 июня, состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и управляющего директора Rothschild & Co. Ариэля Малларда де Ротшильда.

Встреча прошла в администрации правительства в Тбилиси. В ходе разговора стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду в Грузии и инвестиционные возможности в конкретных сферах. Также собеседники поговорили о текущих и осуществленных реформах в республике.

На встрече присутствовал специальный советник премьер-министра Грузии по направлению иностранных инвестиций Вазил Худак, передает "Грузия Online".