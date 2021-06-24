"Астана" рассталась с защитником сборной Армении

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян покинул "Астану". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанской команды.

Игра против "Ордабасы" на "Астана Арене" стала последней для 28-летнего хавбека в футболке столичной команды.

Ароян продолжит карьеру в испанской Ла Лиге в составе "Кадиса".

Напомним, в минувшем сезоне Ароян провел в составе "Астаны" 10 матчей в чемпионате Казахстана, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.