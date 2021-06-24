Все кафе и рестораны Крыма переходят на одноразовую посуду

Общепит в Крыму будет использовать исключительно одноразовую посуду, таково предписание Роспотребнадзора.

"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", - информирует ведомство.

Кроме того, после наводнения на полуострове проводится дезинфекция зданий и улиц, а также иммунизация населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.