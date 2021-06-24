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Узбекистан экстренно проверяет боеготовность из-за ситуации в Афганистане

Фото: Минобороны Узбекистана
Фото: Минобороны Узбекистана

В Узбекистане стартовала внезапная проверка боеготовности войск, она связана с обострением ситуации в Афганистане.

"Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется пресс-служба Министерства обороны республики.

Планируется провести батальонные тактические учения на Ангренском и Термезском общевойсковых учебных полигонах.

Ранее МИД Узбекистана сообщил о незаконном переходе госграницы афганскими пограничниками, всего на территорию республики проникли 53 военнослужащих и вооруженных бойцов ополчения из Афганистана.

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Вестник Кавказа

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