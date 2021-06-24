Ажиотаж вокруг тестов на антитела к коронавирусу необоснованный, заявил врач

Уровень антител и иммунитет - не прямо пропорциональные вещи, поэтому проверка уровня антител может быть непоказательной, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

«К сожалению, вокруг тестов на определение количества уровня антител сегодня есть определенный ажиотаж, который абсолютно не обоснован. Дело в том, что количество антител и выраженность иммунитета - не прямо пропорциональные понятия», - пояснил медик Агентству городских новостей «Москва».

По словам Тяжельникова, у переболевшего человека может происходить быстрое снижение изначально высокого уровня антител или, напротив, долго сохраняться относительно невысокий уровень антител.

Главное понять одно: клинически доказано, что у тех, кто прошел вакцинацию, есть иммунный ответ, который является защитой, отметил врач.