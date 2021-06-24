Путин и Эрдоган обсудили восстановление авиасообщения, вакцины от COVID-19 и ситуацию в Карабахе

В четверг, 24 июня, состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе беседы турецкий лидер выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В свою очередь, Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от недавних переговоров в Женеве с президентом США Джо Байденом. "Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях", - сказано в сообщении.

Кроме того, главы государств рассмотрели вопросы урегулирования в Сирии. В частности, было отмечено важное значение совместной деятельности российских и турецких военных, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января", - поведали в Кремле.

Лидеры обеих стран также подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

Напомним, полеты между Россией и Турцией были приостановлены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции. Исключение сделали для рейсов, необходимых для вывоза туристов. Также оставили два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. С 22 июня Россия сняла ограничения на авиасообщение с Турцией. Решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.