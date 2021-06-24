Десять причин посетить Кавказские Минеральные Воды

В восприятии россиян Кавминводы - богатый историческими и лечебными традициями курортный регион. Бальнеотерапия здесь практикуется с начала XIX века, но наибольшего расцвета курорты в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске достигли во второй половине XX века, когда здесь лечились и отдыхали советские люди - от генсеков ЦК КПСС до рядовых тружеников. Только в 1990 году на курортах КМВ отдохнули и получили лечение полтора миллиона человек.

В постсоветское время курорты КМВ не потеряли популярности, более того, после введения ограничительных мер в результате пандемии их посещаемость стала расти, даже в прошлом году несмотря на то, что сезон начался позже обычного и к работе приступили не все санатории и курорты - 112 из 124. Причин посетить Кавказские Минеральные Воды много, но, если речь идет не только о лечении, то лучше выбрать литературоведческий принцип. Этот регион подробно описан классиками русской литературы. Экскурсия по местам, связанным с литературными героями, обещает стать увлекательным путешествием во времени и пространстве - изучая записки Пушкина о Горячих водах, читая Лермонтова, а потом советских писателей, можно следить за тем, как развивался уникальный курортный регион.

Первая причина. Кислые и Горячие воды, как раньше называли Кисловодск и Пятигорск, трижды посещал Александр Пушкин - в 1820-ом и 1829 году. На Кислых Водах он написал эпилог к поэме "Руслан и Людмила" (1820). Второе посещение Горячих вод (1829) отображено поэтом в "Путешествии в Арзрум: ""Здесь нашел я большую перемену, в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Ныне выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем. Признаюсь: Кавказские Воды представляют ныне более удобностей".

Вторая причина. Жизнь и творчество Лермонтова без темы Кавказских минеральных вод представить невозможно - два года из 26 отпущенных ему судьбой он прожил здесь. На северо-западном склоне Машука поэт был убит на дуэли 15 июля 1841 года. Место дуэли Лермонтова и Мартынова входит в число главных достопримечательностей Пятигорска. В 1960 году оно получило статус объектов культурного наследия федерального значения.

Третья причина. В самом центре Пятигорска сохранился "Домик Лермонтова". Это один из первых литературно-мемориальных музеев России, основанный в 1912 году. В этом доме поэт провел последние месяцы своей жизни и написал последние стихи. Сюда привезли его тело после роковой дуэли. В 1884 году на домике появилась мраморная доска с надписью, извещающий, что здесь жил Лермонтов. Инициатором установки памятной доски стал драматург А. Н. Островский. В самом доме-музее воссоздана обстановка тех времен, а в экспозиции представлены личные вещи Лермонтова.

Четвертая причина тоже связана с Лермонтовым. Если подняться от его домика вверх, на отроги горы Машук, то попадаешь в места, подробно описанные поэтом в "Герое нашего времени". В "Гроте Лермонтова" произошла встреча Печорина с Верой. Чуть выше грота по проекту братьев архитекторов Бернардацци была построена "Эолова арфа". По задумке зодчих, в пол ротонды был вмонтирован деревянный футляр с двумя арфами. На куполе размещался флюгер, который поворачивался под воздействием ветра. В результате приводилось в движение устройство, касающееся струн арф, и раздавались мелодичные звуки. Благодаря этим же архитекторам естественная пещера была преобразована в "Грот Лермонтова". Сегодня это излюбленные места отдыха для курортников и местных жителей.

Атмосферу "Героя нашего времени" можно и сегодня застать на Академической галерее, куда ведет тропинка от арфы. Галерею еще называют "каменной короной Пятигорска". До 1925 года галерею называли Елизаветинской - в честь жены императора Александра I Елизаветы Алексеевны. В лермонтовском произведении именно здесь собиралось "водяное общество", здесь и произошло знакомство Грушницкого и Княжны Мери. Первый целебный пятигорский источник на этом отроге обнаружил доктор Гааз в 1810 году. Из вырытого колодца минеральную воду черпали кружками. Во времена Лермонтова здесь уже построили домик с ваннами, помещениями для переодевания и сенями. Нынешний вид галерея приобрела в 1851 году - она была построена по проекту главного архитектора КМВ Самуила Уптона в классическом стиле итальянского Ренессанса. С галереи открывается очень живописный вид на Пятигорск и панораму гор.

Пятая причина. Прежде чем покинуть Пятигорск необходимо побывать еще и на "Провале" - в подземной пещере, образовавшейся под действием минеральных вод. Раньше над озером был пещерный свод из известняковой породы, который рухнул под воздействием сероводорода. Образовалась воронка диаметром около пятнадцати метров, грот и озеро глубиной в одиннадцать метров. Водоем наполнен минеральной водой бирюзового цвета с высоким содержанием серы. В "Княжне Мэри" Лермонтов рассказал о другой версии происхождении озера: "Вечером многочисленное общество отправлялось пешком к Провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города".

"Провал" описан и в другом известном литературном произведении - романе "12 стульев" Ильфа и Петрова. Остап Бендер решил продавать билеты за вход в "Провал", несмотря на то, что он был бесплатным. Рассказывают, что через год после выхода романа - в 1928 году - местные власти действительно стали брать плату за вход в пещеру, но потом отказались от этой меры. В 2008 году у входа в "Провал" была установлена скульптура Остапу Бендеру.

Шестая причина нас ждет в другом, не менее популярном у отдыхающих, городе Кисловодске. Его санатории любили, а точнее, в них нуждались возрастные члены Политбюро ЦК КПСС. Помню, как во времена Брежнева - Андропова - Черненко у жителей кавминводской группы городов было предзнаменование: если в их магазинах внезапно появлялись дефицитные тогда колбасы, мясные и молочные продукты, значит, в Кисловодске лечится или генсек, или глава советского правительства.

Санатории, построенные для руководителей СССР, сегодня можно отнести к достопримечательностям Кисловодска: "Красные камни" и "Сосновый бор". Отсюда по тропкам они совершали пешие прогулки в горные леса. Знающие люди утверждают, что стремительной карьере в ЦК КПСС первый секретарь Ставропольского крайкома в 1970 - 1978 гг. Михаил Горбачев обязан именно подобным прогулкам и задушевным беседами с руководителями страны в Кисловодске.

Седьмая причина - символы Кисловодска. Их несколько: белокаменная колоннада Курортного парка, как и сам парк, Нарзанная галерея, Главные нарзанные ванны, Каскадная лестница (на фото), замок "Коварства и любви". За каждым символом - своя самобытная история. Их непременно посещают отдыхающие и гости города.

Восьмая причина - литературные места Кисловодска. Здесь тоже нельзя обойтись без Лермонтова. Неподалеку от города, в ущелье реки Ольховки находится живописная Лермонтовская скала. Считается, что именно она стала местом дуэли его литературных героев Печорина и Грушницкого. Скала состоит из песчаников и известняков, образована в результате многовекового выветривания горных пород.

В самом городе действует информационно-культурный Центр "Музей А.И. Солженицына" - это дом его тети, в котором писатель жил с матерью четыре года. Последние годы жизни мама писателя жила в соседнем городе Георгиевске, где и похоронена на городском кладбище - в 1990-х годах на этом кладбище был построен собор Святого Георгия на средства Солженицына. Кисловодский дом, в котором писатель сделал свои первые шаги, не сохранился.

Девятая причина. Курортное направление этого региона определили открытые в эпоху Петра Первого термальные источники: Горячие, Кислые и Железные воды. Таким образом, рассказы о достопримечательностях Пятигорска (город вырос из селения Горячие Воды) и Кисловодска справедливо дополнить и о городе Железноводске. И здесь есть лермонтовское место - источник в глубине Курортного парка, названный в честь поэта. Из него, как утверждают краеведы, Лермонтов пил лечебную воду. Исследователи жизни поэта утверждают, что в последний день своей жизни, перед дуэлью, Лермонтов побывал в Железноводске, совершил прогулку. Скорее всего, выпил и минеральной воды.

Отведав воды из Лермонтовского источника, можно отправиться к красивейшей Пушкинской галерее - архитектурному символу города. Возможно, именно здесь бывал Пушкин, поскольку факт его посещения Железных вод общеизвестен. Сама галерея была построена в 1902 году для проведения танцевальных вечеров и театральных постановок. В сотую годовщину смерти Пушкина галерея получила его имя.

Горы Кавказских минеральных вод можно считать десятой причиной для путешествия в регион. Вокруг городов этой группы расположены 17 "островных" вершин, признанные памятниками природы. Все они - лакколиты, то есть лавовые купола, выдавившиеся из мантии миллионы лет назад. Самая высокая вершина - Бештау (1401 м), в поперечнике она растянулась на восемь километров. Название Бештау переводится с тюрского языка как "пять вершин". Именно это определение и дало название городу Пятигорску, и весь регион часто называют Пятигорьем.

Посмотрим на них глазами Лермонтова: "На запад пятиглавый Бешту синеет, как "последняя туча рассеянной бури"; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом…"

Таким описание Пятигорья начинается "Княжна Мэри" - четвертая глава романа "Герой нашего времени". И сегодня отдых на Кавказских Минеральных Водах - это удачное сочетание лечения и эстетического удовольствия от созерцания памятников природы и литературных мест.