Гахария опроверг встречу с Саакашвили с США

Бывший премьер-министр Грузии, а ныне председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария подтвердил, что остановился в Вашингтоне в одном отеле с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

При это он подчеркну, что не встречался с экс-главой государства.

Накануне телекомпания "Рустави-2" показала репортаж, в котором предполагается, что Саакашвили и бывший лидер правящей партии "Грузинская мечта" провели тайную встречу Вашингтоне. Камера телеканала засняла Саакашвили в гостинице The Mayflower Hotel в центре города. В том же отеле оператор заснял и охранника Гахария – Георгия Чиковани.



"Мы остановились в этой гостинице на одну ночь, прилетели из разных городов и там собрались. Уже на следующий день мы были в другой гостинице. Мы не пересекались", - поведал Гахария.

Экс-премьер также обратил внимание на то, что их отъезд изначально был так спланирован, так как с точки зрения логистики, нахождение в другом отеле было географически более удобным для передвижения. "Там мы просто собрались", - цитирует его "Грузия Online".

Гахария заверил, что у нет ничего общего с "Единым национальным движением". "Мне нечего скрывать. У меня нет ничего общего с «Национальным движением». Скажу вам больше – если бы "Грузинская мечта" в течение многих лет боролась бы против "Национального движения" с такой же энергией, как сегодня борется против нас, то сегодня в стране была бы совершенно другая политическая реальность", – подытожил председатель партии "За Грузию".