Штамм "дельта" в Нур-Султане - опубликован список новых ограничений

С 27 июня в Нур-Султане начнут действовать новые коронавирусные ограничения, связанные с распространением индийского штамма «дельта». Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

ТРЦ и торговые сети непродовольственных товаров смогут работать только в будние дни до 17:00 часов. В субботу и воскресенье в торговых центрах могут быть открыты аптеки, супермаркеты и гипермаркеты, реализующие продукты питания и предметы первой необходимости, а также пункты вакцинации и объекты бизнеса, участвующие в Ashyq.

Общепит будет открыт в будни в период 07.00-20.00, летнике кафе на открытом воздухе - с 7:00 до 22:00 часов.

Изменится работа крытых непродовольственных рынков, они могут быть открыты только в будние дни с 10:00 до 20:00.

Запрещены массовые мероприятия (спортивные, религиозные) на открытом воздухе с числом участников более 100 человек.

На удаленку переводится 80% персонала нацкомпаний и государственных органов, за исключением вакцинированных и переболевших сотрудников.

Выпускные экзамены у студентов пройдут дистанционно, говорится в постановлении.

Работа общественного транспорта в Нур-Султане останется прежней: в будние и субботние дни в штатном режиме.