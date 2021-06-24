Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси

Европейский союз ввел экономические санкции в отношении Беларуси, запрещающие импорт и любые виды поставок из республики продуктов из битумной нефти, нефтяного газа и других нефтепродуктов, а также хлористого калия. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении Совета ЕС.

Ограничительные меры вступят в силу 25 июня.

Санкции также включают в себя запрет на оказание любых услуг, обеспечивающих подобные поставки, вплоть до брокерских. Аналогичные ограничения введены в отношении хлористого калия.

В список подлежащих запрету продуктов вошли продукты из битумной нефти, нефтяного газа, ряд парафинов. В списке не фигурируют основные нефтехимические продукты, поставляемые из Беларуси в ЕС, - бензин и дизель.

Помимо этого, странам-членам Евросоюза запрещается продавать Беларуси товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи. В Беларусь из ЕС также запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности,

Кроме того, ограничен доступ Беларуси к рынкам капитала ЕС, а Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам в государственном секторе.