В Сочи открывают дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусом

В Сочи станет на два ковидных госпиталя больше, общий коечный фонд для больных коронавирусом достигнет 850.

В настоящее время в городе функционируют три ковидных госпиталя, число коек - 670. Уже в пятницу в Сочи возобновит работу один из госпиталей, работавших в пик заболеваемости в прошлом году.

Вскоре также снова откроется для пациентов с COVID-19 пятое отделение, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили 50 926 случаев заболевания, за сутки - 123.

В России заболеваемость растет вторую неделю, в связи с этим на Кубани с 1 июля вступают в силу новые ограничения.