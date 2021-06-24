В Минздраве перечислили напитки, которые не стоит пить в жару

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, от каких напитков стоит отказаться в жару, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Он подчеркнул, что в жаркую погоду необходимо пить больше простой, обычной воды. "Откажитесь от сладких, газированных напитков, напитков, содержащих кофеин", - сказал Мурашко.

Он также обратил внимание на то, что в жару недопустимо употребление алкоголя, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма, передает РИА Новости.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что 22 и 23 июня жара в Москве побила рекорды, установленные в 1948 и 1917 годах. В четверг, 24 июня, температура воздуха в Москве в третий раз за неделю установила рекорд дня. Воздух в столице сегодня прогрелся до плюс 33,7 градусов, что на 0,2 градуса больше, чем 24 июня 1948 года.

Синоптики также предупредили, что в четверг воздух в Москве прогреется до плюс 36 градусов, в результате может быть побит абсолютный температурный рекорд для июня, зафиксированный накануне, - 34,8 градуса.