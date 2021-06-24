Жителей Казахстана предупредили о грозах в пятницу

Казгидромет сообщает, что 25 июня на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами и градом.

Особенно сильные дожди с вероятным градом пройдут в пятницу в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях.

Кроме того, в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

В Костанайской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях ожидаются грозы, шквал, сильный ветер. Несмотря на осадки, в регионах сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области воздух прогреется до 39 градусов, высокая пожароопасность. В Мангистауской области также сильная жара, ветер.

В Карагандинской области также грозы, град, ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.

Жителей Туркестанской области предупреждают о пыльной буре, порывы ветра до 23 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность, сильный северо-восточный ветер.

В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дождь с грозой, ветер с порывами 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до 19-21 градусов, ночью - до 7-9 градусов.

В Алматы также грозы, днем около 22-24 тепла, градуса, ночью до 12-14 градусов.

В Шымкенте в пятницу будет облачно, без осадков, жарко. Днем плюс 33-35 градуса, ночью - 16-18 градусов.